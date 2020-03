Coronavirus : quelles mesures pour protéger les salariés et les entreprises ?

Le gouvernement veut tout mettre en œuvre pour protéger salariés et entreprises, quel que soit le coût. Emmanuel Macron a donc annoncé hier que l'État remboursera intégralement le chômage partiel. L'exécutif propose également aux entreprises de reporter le paiement des cotisations et des impôts dûs en mars. Et enfin, l'État va garantir à travers la BPI 90% des prêts des entreprises. Le but est d'éviter que les PME ne soient contraintes de mettre la clé sous la porte.



