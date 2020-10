"Avec le couvre-feu, la facture de la crise Covid continue d'augmenter pour l'Etat", explique François Lenglet

Les nouvelles restrictions sanitaires, dont le couvre-feu, qui s'appliquera à partir de vendredi 16 octobre à minuit en Île-de-France et dans plusieurs grandes villes françaises, bouleverse encore une fois la situation économique. C'est en effet une tout autre perspective qui se dessine désormais.

Il ne s'agit non plus comme on croyait d'un accident ponctuel (c'est-à-dire le confinement) suivi d'une reprise. Nous sommes désormais installés dans un état persistant où l'économie est diminuée et nécessite un soutien public massif.