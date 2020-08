"Le prix des gants a gonflé mais on n’a pas le choix", déplorent les professionnels de santé

Depuis le début de la crise sanitaire causée par l’épidémie de Covid-19, les professionnels de santé font face à une pénurie de matériel médical. Après les masques les premières semaines du confinement, ce sont désormais les gants qui se font de plus en plus rares ces derniers jours. Ainsi, dans un cabinet dentaire à Sèvres, dans les Hauts-de-Seine, Alexis Madar, chirurgien-dentiste, ne dispose que d’un stock d’une semaine, un minimum pour lui.

Pire, beaucoup de boîtes sont en taille XS, ce qui ne correspond pas à ses mains. Il en a bien trouvé à sa taille dans une autre marque, mais ils sont de moins bonne qualité. "Il y a un côté glissant qui m’empêche de travailler avec. Et pourtant, ce sont les seuls gants en taille M disponibles actuellement" explique le praticien au micro de TF1, avant d’ajouter : "Tous les prix ont gonflé mais on n’avait pas le choix. Soit on accepte d’acheter dans ces conditions, soit on reste à la maison." Comme le déplore Alexis Madar, la boîte de 100 gants est passée de 4 à 10 euros en seulement quelques mois.