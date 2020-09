Covid-19 : les jeunes diplômés en difficulté

Environ 750 000 jeunes arrivent sur le marché du travail en cette rentrée. Le plan de relance prévoit des aides de plus de six milliards d'euros pour inciter les employeurs à les embaucher. Mais en attendant, c'est plutôt le parcours du combattant. À cause de la Covid-19, un jeune de 22 ans dans le domaine du bâtiment, a notamment perdu une promesse de CDI. Toujours dans l'attente, d'autres se tournent vers la Mission locale, une structure d'insertion professionnelle.



