Crise de l'hôpital : pourquoi des infirmiers fuient la France pour la Belgique

Pourquoi des infirmiers français choisissent-ils d'exercer leur métier à l'étranger ? C'est la question que pose le reportage du JT de 20 heures de TF1 en tête de cet article, alors que notre hôpital public est en plein malaise. Il nous emmène en Belgique, à Tournai, à quelques kilomètres de la frontière, au Centre hospitalier de Wallonie picarde (CHwapi). Ici, 20% du personnel soignant est français. Comme Grégoire, originaire de Roubaix (Nord), qui a assure à TF1 n'y trouver que des avantages : "En Belgique, tout le monde travaille en relation. On est une seule et même équipe, on a un chef qui est vraiment très disponible et là toute la semaine pour nous épauler. Dans le service, on a en général un infirmier pour dix, maximum douze patients". Dans l'Hexagone, c'est une trentaine de patients par infirmier en moyenne...

Un autre infirmier, Gauthier, dont la mère est secrétaire médicale en France depuis 30 ans, met lui aussi en avant les meilleures conditions de travail en Belgique (bien que la durée légale du travail, fixée à 38 heures, y soit plus élevée) : "Je sais que ma maman travaille dans un climat beaucoup plus conflictuel et difficile, tandis que moi j’ai un épanouissement professionnel qui est non négligeable. Je pense que la reconnaissance n’est pas le fort des hôpitaux en France..."