Crise sanitaire : les autocaristes craignent la panne sèche

Les autocaristes souffrent depuis le début du confinement. Ils ont perdu une grande partie de leurs activités. Les voyages de groupes, les colonies de vacances et les sorties scolaires ont été annulés à cause de la crise sanitaire. Certaines de ces compagnies d'autocars sont menacées de faillite. Nos journalistes ont rencontré l'une d'entre elles en Picardie.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/10/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.