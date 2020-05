Crise sociale : le plus dur est à venir

Le constructeur automobile Renault a annoncé cette semaine la possible fermeture de trois usines. La situation de l'entreprise s'est aggravée alors qu'elle avait déjà des problèmes avant la crise sanitaire. D'après Isabelle Gounin, "elle doit se restructurer et ainsi supprimer des emplois". Mais au-delà de Renault, les licenciements et les faillites risquent de se multiplier. Quels seront les secteurs les plus touchés ?



