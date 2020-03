Cruard Reporter : 35H, congés, prime... le travail à quel prix ?

L'imposition des congés par les employeurs figure parmi les questions les plus récurrentes des travailleurs à domicile. Compte tenu de la situation, sachez que les entreprises peuvent très bien le faire à condition d'avoir un accord d'entreprise ou de branche. Les RTT déjà déposées peuvent également être refusées si la boîte est en sous-effectif. Parallèlement, si besoin, les employeurs peuvent aussi prolonger les heures de travail si le secteur entre dans ceux nécessaires à la sécurité et la Nation ou à la continuité de la vie économique et sociale. Les primes pour les personnes allant sur les lieux de travail ne sont pas toutefois obligatoires.



