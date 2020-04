De nombreux chantiers de BTP redémarrent

Les chantiers des BTP redémarrent peu à peu. Cette relance ne concerne que les travaux en extérieur et se fait avec des contraintes sanitaires lourdes. Les travaux en intérieur, eux, devront attendre le 11 mai ou plus tard encore. Et pour cause, les entrepreneurs font tous face à des retards d'approvisionnement en matières premières. Quelles sont les mesures prises par les entreprises concernées ? Et, comment les ouvriers font-ils pour travailler ?



