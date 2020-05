Déconfinement : à Paris, la navigation sur la Seine reviendra progressivement à la normale

Depuis le début du confinement, les navigations sont rares sur la Seine. En effet, seuls les bateaux de transport de marchandises, indispensables à la vie des Parisiens, peuvent circuler. Mais ces derniers jours, il y a de plus en plus de gens qui sortent. Après ces deux mois d'isolement, Andy Fouquier, batelier, et sa femme, s'impatientent d'être à nouveau libres pour amarrer dans chaque port.



