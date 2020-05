Déconfinement : les hôteliers misent sur le tourisme local

Parmi ceux qui ont le plus souffert du confinement, on retrouve les hôteliers. Masques, gel hydroalcoolique, réorganisation des espaces communs... Certains préparent leur réouverture dans les prochains jours, en cherchant à séduire une clientèle locale. Nos journalistes ont pu le constater entre La Seyne-sur-Mer et Marseille.



