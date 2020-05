Déconfinement : les patrons s'inquiètent pour leur PME

De très nombreuses entreprises de moins de 500 salariés ont aussi repris le travail ce lundi. Bien que certains n'aient pas cessé de tourner pendant le confinement, l'activité est au plus bas. De nombreux postes sont inoccupés avec le chômage partiel et le télétravail. Les patrons espèrent que le déconfinement provoque une reprise des commandes. Mais peu d'entre eux croient à un effet 11 mai et s'inquiètent de l'avenir de leur PME.



