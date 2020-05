Déconfinement : les restaurants parisiens pourront-ils agrandir leur terrasse

Pour agrandir leur terrasse, des restaurateurs prévoient d'étendre leur commerce sur la voie publique. Dans certaines rues de Paris, une piétonnisation totale se fera au cas par cas. Toutefois, ces dispositions devront veiller à la libre circulation des piétons et aux places de parking. Le but serait de montrer l'attractivité des terrasses et de reprendre de l'activité, car l'Île-de-France accueille près de 50 millions de touristes par an.