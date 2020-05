Déjeuner au travail : quelles solutions ?

Après deux mois de confinement, les entreprises redémarrent et certains employés retournent au bureau, à l'atelier ou à l'usine. Pour le déjeuner, certains se sont découvert des talents de cuisinier et préparent eux-mêmes leurs repas. D'autres ont trouvé des solutions pour remplacer la cantine. Certains restaurants d'entreprise ont également décidé de rouvrir, mais avec des menus simplifiés afin que les consommateurs touchent le moins d'objets possible.



