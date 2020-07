Des bornes de recherches d'emploi déployées dans les gares parisiennes

Pour trouver du travail, des bornes informatiques ont été installées dans des lieux publics entre Paris et Nice. Elles affichent des offres d'emploi à saisir immédiatement et sans formalité. Pas besoin de CV, il suffit d'inscrire ses coordonnées et la candidature est envoyée. HucLink, la société à l'origine de cette invention, veut toucher un public peu qualifié, mais qui a un besoin urgent de travailler. Ces bornes sont de plus en plus visibles dans les gares et les centres commerciaux.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 10/07/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.