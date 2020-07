Des exonérations de charges pour les embauches de jeunes : qu’est-ce que ça a donné dans le passé ?

Réduire les cotisations afin de soutenir l'emploi, est une arme activée par de nombreux gouvernements depuis une trentaine d'années. On parlait par exemple en 1995 de la ristourne Juppé, en 2000 l'aide Aubry et plus récemment le CICE de François Hollande en 2013. La nouveauté du dispositif est qu'il cible cette fois une tranche d'âge très spécifique, les 16-25 ans, puis son ampleur, 4 000 euros de charges en moins par an pour l'employeur. Mais est-ce que ça marche ? Quelles sont les limites à cette mesure ?



