VIDÉO - Diplômés, sans formation ou alternants : quels secteurs recrutent les jeunes en 2019 ?

Le secteur vise 50.000 recrutements par an d’ici à 2020, dont 30 à 40 % de jeunes, et à tous les niveaux, du CAP au diplôme d’ingénieur. Le problème de ce secteur est qu’il pâtit d’un gros manque de visibilité et d’une mauvaise image. Cela est notamment dû au fait que les jeunes ingénieurs et étudiants ont une grande méconnaissance des secteurs industriels, facteur aggravé par les situations géographiques des sites de production.