Emploi, activité : la rentrée s'annonce difficile

La rentrée s'annonce difficile en matière de reprise économique. Suivant la forme de la lettre "K", celle-ci arbore une branche qui monte et une autre qui descend. Concrètement, certains secteurs sont en train de plonger comme l'aérien, le tourisme, la restauration et l'habillement. D'autres en revanche profitent d'une embellie anormale. Il s'agit de la grande distribution, le e-commerce, les nouvelles technologies et les jeux vidéo. Quid du chômage dans l'Hexagone ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 26/08/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 26 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.