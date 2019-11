Emploi : comment le Cantal se met en quatre pour attirer les talents

Comment attirer, et surtout garder des talents ? La question constitue une vraie difficulté pour les entreprises du Cantal. Les acteurs publics du département dépensent donc chaque année entre 400.000 et 500.000 euros dans ce but.

La Chambre de commerce et d'industrie dispose ainsi par exemple d'un service dédié qui aide les conjoints des nouveaux embauchés à trouver eux-aussi du travail, en poussant leur candidature auprès des entreprises locales. Grâce à ce dispositif qui permet aux couples de ne pas se séparer pour déménager dans la région, 35 personnes ont trouvé un poste cette année.