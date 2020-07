Emploi des jeunes : les détails du plan du gouvernement

Quelque 750 000 étudiants vont arriver sur le marché du travail à la rentrée. C'est dans ce contexte que Jean Castex était ce jeudi matin à Besançon (Doubs) pour présenter son plan pour l'emploi des jeunes. Avec pour devise "un jeune, une solution", ce dernier coûtera 6,5 milliards d'euros au gouvernement, et s'étalera sur deux ans. Quels en sont les objectifs et les enjeux ?



