Emploi : hausse historique du chômage en France

Au 30 avril 2020, on a compté en France 6 064 400 demandeurs d'emploi, catégories A, B et C confondues. Un niveau jamais atteint depuis le début de la collecte des données et informations par le ministère du Travail en 1996. C'est largement au-dessus de ce qu'on a pu connaître après les années de crise de 2008. C'est encore plus flagrant si l'on se concentre sur la catégorie A qui sont les chômeurs sans aucune activité. Quelles sont les solutions proposées à ce jour ?



