Emploi : les secteurs qui recrutent dans le Grand Est

L'entreprise de BTP basée en Meurthe-et-Moselle Lagarde Meregnani a enfin repris son activité. Le patron du groupe Arnaud Tisserand a rappelé ses salariés et embauché une vingtaine d'intérimaires. "En terme d'emploi, on va remonter en puissance parce que les entreprises avaient déjà un carnet de commandes constitué. Tout s'est arrêté à un moment donné, il va bien falloir honorer ces commandes", assure-t-il.



D'autres secteurs comme la restauration sont en pleine reprise. La plupart des restaurateurs rappellent leurs employés. C'est le cas de Jean-François Hennequin, directeur du "Clos Jeannon" à Villers-lès-Nancy. Ses dix salariés sont de retour. Mais pour la suite, il ne sait pas encore s'il fera appel à des saisonniers. "Si les clients sont au rendez-vous, on aura une tendance à peut-être prendre des extras supplémentaires en fonction des événements".



L'agence d'intérim Adecco constate la reprise dans la région Grand Est, plus de 35% d'embauches en un mois. Mais derrière ce chiffre se cachent des disparités. Certains secteurs d'activité ne sont pas revenus à leur niveau d'avant-crise. Pour les professionnels, il est encore trop tôt pour savoir si ces emplois intérimaires vont se pérenniser.



