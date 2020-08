Emploi : les solutions pour favoriser l'embauche des jeunes

En six mois, le chômage des jeunes de moins de 25 ans a bondi dans l'Hexagone. Particulièrement en difficulté, ils sont 750 000 à faire leur entrée sur le marché du travail dans les prochaines semaines. Pour les aider, le gouvernement propose des primes aux entreprises. L'État a aussi prévu d'autres mesures dont la création de 200 000 places en formation notamment dans la transition écologique et le numérique.



