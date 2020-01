Emploi : un meilleur bilan pour l'année 2019

Au niveau de l'emploi, on note une certaine embellie cette année 2019. En effet, 260 000 postes ont été créés et certains secteurs embauchent encore. Dans le Var, une entreprise a pu recruter deux salariés, notamment grâce à la semaine pour l'emploi organisée par TF1. Cependant, le manque de main-d'œuvre se fait toujours ressentir, faute de candidatures.



