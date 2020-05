Employeurs à domicile : les règles à respecter

Dans l'Hexagone, plus d'un million et demi de ménages emploient une personne à domicile. L'employeur a l'obligation de fournir du matériel de protection, notamment pour les nounous, mais pas forcément aux aides-ménagères. Le masque est ainsi exigé lors des échanges à moins d'un mètre des enfants, tout comme le lavage des mains fréquent et désinfection des jouets utilisés. Malgré ces règles de prudence, il reste encore un peu d'inquiétude.



