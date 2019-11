En Suisse, des entreprises recrutent uniquement des non-fumeurs

Les fumeurs ne sont plus tout à fait les bienvenus dans les entreprises suisses. Dans les secteurs de la restauration, du commerce, de la santé ou des cosmétiques, certaines entreprises n'hésitent pas à mentionner la recherche de candidats non-fumeurs dans leurs offres d'emploi. En Suisse, ces offres d'emploi font débat, mais elles n'ont rien d'illégal.



