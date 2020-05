Enquête : des entreprises abusent du chômage partiel

Pour tenter d'amortir le choc économique créé par la crise sanitaire, les pouvoirs publics ont mis en place un système de chômage partiel pour le secteur de l'emploi. Tous les dossiers, ou presque, déposés par les entreprises ont été acceptés. Et actuellement, 8,6 millions de salariés sont payés par l'État. Cela a entraîné des abus. Selon une étude de la CGT sur plus de 30 000 d'entre eux, 31% de ceux qui sont en chômage partiel total ont dû continuer à travailler au moins quelques heures.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/05/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 mai 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.