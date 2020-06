Entreprises : comment expliquer le flop des masques en tissu Made in France ?

Répondant à l'appel pressant du pouvoir public, 400 entreprises françaises se sont reconverties dans la fabrication de masque en tissu pendant le confinement. Elles se retrouvent avec des montagnes d'invendus, car les Français portent plus volontiers des masques jetables fabriqués en Chine. Les représentants de l'industrie textile demandent donc à l'État d'assurer la promotion de ces masques Made in France, notamment à l'étranger.



