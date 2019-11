Entretien d’embauche : tout se joue sur vos 7 premiers mots !

Une étude réalisée par des chercheurs américains révèle que les sept premiers mots que vous prononcez lors d'un recrutement sont déjà décisifs. Ils suffisent pour avoir une opinion sur votre capacité à occuper ou non le poste. Elle a également révélé que la prononciation et la façon de parler d'un candidat comptent beaucoup plus que le contenu même de ce qu'il dit. Quelles peuvent être les conséquences de ce mécanisme ?



