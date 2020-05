Épidémie : faut-il revaloriser les salaires de la première ligne ?

Ils sont soignants, caissiers, livreurs, éboueurs, ... Ils n'ont pas arrêté de travailler malgré le confinement. Ces hommes et ces femmes se sont révélés indispensables pendant la crise. Ils ont été les plus exposés au virus à cause de leur condition de travail, pourtant, ils font partie des Français les moins bien payés. Aujourd'hui, ils en ont assez. Ils réclament une véritable revalorisation de leur salaire.



Ce vendredi 15 mai 2020, Aurélie Blonde, dans sa chronique "Les indispensables", nous parle des professions les plus exposées au virus. Cette chronique a été diffusée dans 24h Pujadas du 15/05/2020 présentée par Amélie Carrouer sur LCI. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas, remplacé ce soir par Amélie Carrouer, apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.