Fermeture anticipée des stations de ski : un milliard et demi d'euros perdus

Le tourisme est touché de plein fouet par cette crise sanitaire. Les hôtels et les restaurants sont fermés depuis plusieurs semaines. Les stations de ski ont elles aussi subi d'énormes pertes, estimées à un milliard et demi d'euros. L'épidémie les a forcées à s'arrêter avec un mois et demi d'avance. Elles tentent de trouver une solution avec leur banque pour éviter la faillite. Les 350 moniteurs de ski indépendants, qui se sont retrouvés sans emploi, espèrent encore sauver la saison d'été.



