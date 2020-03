Fermeture de l'usine Peugeot : comment les habitants de Sochaux réagissent-ils ?

Le groupe PSA, deuxième constructeur automobile européen, a fermé son site de production ce mardi à Sochaux (Doubs). Plus qu'une entreprise, l'usine est également une institution dans cette commune du Pays de Montbéliard. Pour certains habitants, "c'est la ville qui s'arrête". Cependant, ce sont surtout les salariés de l'usine qui sont les plus concernés par cette décision. Si certains ont dû rester à leur poste, d'autres sont en télétravail.



