Filière du bois : des postes à pourvoir dans les scieries de l'Ain

La filière du bois recherche de la main-d'œuvre. Dans l'Ain, malgré des salaires honorables et des machines qui rendent le métier moins pénible qu'autrefois, les entreprises manquent ainsi d'effectifs. Pour optimiser le recrutement, les scieries ont donc créé leur propre école du bois. Conçue au départ pour recevoir des lycéens et des apprentis, la formation accueille désormais des demandeurs d'emploi et des personnes en reconversion professionnelle. Au total, il manquerait une centaine de salariés dans les scieries de la région. Zoom à l'occasion de l'opération du JT de 13 h de TF1 "Une semaine pour l'emploi".