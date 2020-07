François Lenglet : les aides publiques "ne sont pas faites pour maintenir l’état présent, mais pour préparer l’avenir"

Pour sauver les grandes entreprises, l’Etat a débloqué une quinzaine de milliards d’euros. Cependant, quelques jours plus tard, Air France, Airbus et Renault annoncent des dizaines de milliers de licenciements ou de suppressions de postes. François Lenglet souligne que ces milliards ne sont ni des dons ni des subventions. Ce sont des prêts qui seront remboursés. Ils permettront aux entreprises en difficulté, non seulement, de passer la période difficile, mais de se transformer en réduisant leurs capacités de production. En cause, leurs marchés se sont effondrés. Pour lui, si l’Etat aide ces grandes entreprises, "ça n’est donc pas pour éviter les restructurations, mais au contraire pour les faire". Ces aides publiques vont donc servir à payer les charges, tant que les clients ne sont pas revenus, à financer les plans de départs volontaires et surtout à investir. "En résumé, cet argent n’est pas fait pour maintenir l’état présent, mais pour préparer l’avenir", a conclu notre spécialiste économie.



