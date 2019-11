Grâce à l’opération "Une semaine pour l’emploi", Thomas, 28 ans, a signé un CDI de menuisier

Il y a une semaine, ils ne se connaissement pas et désormais, ils travaillent ensemble. Thomas Kennel et Thierry Giron racontent dans le reportage en tête de cet article comment l'opération "Une semaine pour l'emploi" les a mis en relation. Le premier, âgé de 28 ans, cherchait à se fixer dans une entreprise après des années d'intérim. Il est tombé sur l'annonce de recherche de menuisier postée par le second, à la tête d'une société de rénovation, sur le site de l'opération du JT de 13 heures de TF1 et de Pôle emploi.

Tout est ensuite allé très vite et depuis mardi, Thomas a rejoint les équipes de Thierry Giron sur le chantier d'une maison dans le bassin d'Arcachon. En CDI, il fera définitivement partie de la société si tout se passe bien lors de ses deux mois d'essai.