Grève du 5 décembre : les droits et devoirs du salarié

Pour un jour de grève, notre employeur a-t-il l'obligation de nous accorder une RTT, ou un jour de télétravail ? Sommes-nous passibles d'une sanction si nous arrivons en retard à cause de la grève ou si nous sommes bloqués quelque part ? Les établissements scolaires ont-ils l'obligation d'accueillir les enfants un jour de grève ? Nous avons passé au crible ces trois idées reçues.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/11/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 novembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.