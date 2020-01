Grève et arrêts maladie : y a-t-il vraiment des abus à la RATP ?

Que disent précisément les chiffres ? Fin décembre, 2281 salariés de la RATP étaient en arrêt maladie en moyenne chaque jour, contre seulement 694 à la même période un an plus tôt. Mais il ne faut pourtant pas y voir la preuve d’abus généralisé, selon un leader syndical interviewé par les équipes de TF1. "Il y a toujours des petits filous qui vont se mettre en arrêt maladie, c’est marginal pour nous", estime Reda Benrerbia, secrétaire général du Syndicat Autonome Tout RATP. "On ne cautionne pas, poursuit-il. Nous, on estime que depuis le 5 décembre, on est dans un préavis de grève illimitée. Pour ceux qui sont en difficulté, des caisses de grève seront mises à profit et pourront aider."

Egalement sollicité, un médecin ne croit pas aux arrêts de travail de complaisance. "La Sécurité sociale sait très bien si tel ou tel médecin en fait plus que la moyenne dans son département", souligne le docteur Jacques Guber, rappelant qu’il "peut y avoir des sanctions, une fermeture du cabinet pendant quelques temps, un avertissement…"