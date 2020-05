Hausse du chômage : un reflet de la puissance de la crise sanitaire ?

La France compte actuellement 4,5 millions de chômeurs en catégorie A, toutes tranches d'âge et régions confondues. Un nombre qui a grimpé de 22,6 % entre mars et avril, soit la plus forte hausse enregistrée depuis 1996. Comment expliquer ces chiffres ? L'ampleur de la crise du Covid-19 aurait-elle été plus importante sans le dispositif du chômage partiel ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 28/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 28 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.