Horticulture, une filière sinistrée

Depuis le début du confinement, les horticulteurs ne peuvent plus vendre de fleurs et très peu de légumes. Des plantes aromatiques ou des fraises, mais au camp de goutte et dans les quelques jardineries encore ouvertes. Pourtant, le secteur réalise l'essentiel de son chiffre d'affaire en mars et en avril. Rien ne dit que les millions de Français qui cultivent leur potager auront la possibilité de planter pour l'été.



