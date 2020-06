Hôtels désertés : des mesures sanitaires trop strictes ?

La saison d’été des hôteliers est menacée par les restrictions sanitaires. Faute de clientèle étrangère, les hôtels sont presque déserts. Pour perdre le moins d’argent possible, un hôtelier a une idée. Avec d’autres professionnels du secteur, il s’apprête à lancer mercredi 10 juin un site internet de réservation, intitulé "Sauve ton hôtel". Son groupe possède 22 hôtels sur le territoire. Les 3/4 sont fermés et ils devraient le rester, si les touristes ne peuvent pas revenir. Pour un autre hôtelier indépendant, les clients étrangers représentent 90% de son chiffre d’affaire. Il met aussi en avant le coût et la complexité de la mise en place des règles sanitaires. Les hôteliers attendent également avec impatience la reprise des grands salons événementiels.



