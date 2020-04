"Ils continuent de travailler pendant le confinement" (2/4) : à la rencontre d'un chauffeur de taxi à Clermont-Ferrand

Salah-Eddine Ounouri est un chauffeur de taxi à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). Comme ses collègues, il n'a pas d'autre choix que de poursuivre son activité, en raison des charges à payer. Mais avec le confinement, les clients sont moins nombreux. Par ailleurs, après chaque course et chaque fin de journée, Salah-Eddine Ounouri désinfecte sa voiture pour éviter d'éventuelles contaminations.



