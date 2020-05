Installé juste avant le confinement, ce fleuriste reste optimiste

Pascal Hatton, propriétaire de La Comédie des fleurs scène 2, a acheté sa boutique à la mi-mars, sans se douter que tout le pays serait confiné trois jours plus tard. Malgré la crise, ce fleuriste de Remiremont (Vosges) est resté positif et a ouvert pour la première fois vendredi dernier. Il a également pu compter sur la solidarité du journal Vosges Matin, qui accorde chaque semaine une rubrique aux acteurs de la vie locale.



