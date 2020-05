Jeunes actifs : la quête d'un premier emploi

Beaucoup de jeunes se retrouvent sans aucune perspective à cause de la crise. Ils se tournent alors vers l'intérim pour trouver une solution. Les appels se multiplient dans les agences. L'agroalimentaire et la logistique continuent à recruter, mais les personnes en recherche d'emploi doivent se montrer flexibles. Le marché du travail redémarre lentement. Chaque jour, les annonces en ligne sont plus nombreuses.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/05/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 mai 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.