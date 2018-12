Pâques, Ascension, 15 août, Noël... : 2019 sera l'année des ponts !

Vous voulez déjà préparer vos ponts du printemps, voire de l'été ? Alors, c'est le moment de regarder le calendrier des dix jours fériés qui vont s'étaler tout au long de l'année 2019. En dehors des ponts habituels (Lundi de Pâques, Ascension, Pentecôte), trois autres week-ends rallongés seront possibles : le 15 août, qui tombe un jeudi, permettra un "viaduc" tandis que novembre sera bien loti avec le 1er novembre un vendredi puis le 11 novembre un lundi. En revanche, concernant les 1er et 8 mai et Noël, ce sera plus compliqué puisque ces trois jours fériés tombent sur un mercredi.





Rappelons simplement que jour férié n'est pas forcément synonyme de jour chômé, sauf le 1er mai. En dehors de cette fête du travail, votre employeur peut en effet tout à fait vous obliger à travailler si rien n'est indiqué dans votre convention collective de branche ou accord d'entreprise.