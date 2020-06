L’aéronautique, un poids lourd de l’économie qui joue sa survie

Le 31 mars dernier, le trafic aérien venait de chuter de 98% en quelques jours. Il s’agit d’un symbole d’un secteur à l’arrêt. En ce début du mois de juin, les aéroports sont quasi déserts sur notre territoire. Airbus n’enregistre aucune nouvelle commande. À plein régime avant la crise, les usines ne tournent désormais qu’à 60% de leurs capacités. La survie d’un poids lourd de l’économie est donc en jeu. L’aéronautique est un porte-drapeau français. À lui seul, le secteur représente 12% des exportations françaises, soit plus de 55 milliards d’euros de ventes à l’étranger. Portée par quatre multinationales, la filière enregistre 300 000 emplois directs et indirects, ainsi que près de 15 000 recrutements par an. Des PME aux grands groupes, ils attendent tous le redémarrage du secteur. En ce qui concerne le trafic, les estimations les plus optimistes évoquent un retour à la normale qui ne se ferait pas avant 2025.



09/06/2020