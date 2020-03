L’agriculture demande des renforts

L'agriculture fait partie des secteurs dits "indispensables". Des milliers de tonnes de fruits et légumes doivent être cueillis en ce moment. Avec les mesures de confinement dans notre pays et chez nos voisins, la main-d'œuvre manque cruellement. Le ministre de l'Agriculture a appelé les Français sans activité à aller travailler auprès des agriculteurs et vingt mille personnes se sont déjà manifestées.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.