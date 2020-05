L’agriculture manque de main-d'oeuvre pour les récoltes

Le gouvernement et la FNSEA ont lancé, au début du confinement, l'opération "Des bras pour ton assiette" pour pallier la pénurie de main-d'oeuvre dans le secteur agricole. L'objectif était de faire appel à des demandeurs d'emploi, des indépendants et des salariés en chômage partiel pour assurer les travaux des champs et les récoltes. Près de 300 000 candidatures ont été reçues, mais seulement 15 000 contrats ont été signés. En cause, le travail est très physique.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/05/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 mai des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.