L'apprentissage, pourquoi ça marche ?

Les difficultés de recrutement ont fait que l'apprentissage est devenu un moyen pour les entreprises d'identifier des talents et de les conserver. Autre raison, la réforme de l'apprentissage en 2018. L'âge maximum est passé de 26 à 30 ans et l'ouverture de centre de formation a été facilitée. Plus de détails dans la vidéo ci-dessus.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.