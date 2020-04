La Chronique éco : 1 salarié sur 5 en chômage partiel

La crise du coronavirus frappe de plein fouet les entreprises. On compte des centaines de milliers de demandes de chômage partiel par jour. D'ailleurs, l'enseigne de chaussures André vient d'être placée en redressement judiciaire. Résultat : 100 points de vente fermés et 700 salariés sans emploi. Ce confinement aura-t-il des retombées majeures sur l'emploi et l'économie ? Quid de la facture à payer ? Quelles sont les estimations de l'Etat ?



