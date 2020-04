La Chronique éco : Chômage, un tsunami inévitable ?

Avec les chiffres enregistrés depuis le début du confinement, il est difficile de croire qu'une hausse du taux de chômage est inévitable à partir du 11 mai. Au mois de mars, il y a eu moins de 22,6% de déclarations d'embauche. Par ailleurs, un salarié sur deux s'est retrouvé en chômage partiel. Quant aux métiers de bouche et au secteur du tourisme, plus de 40% des professionnels craignent d'ores et déjà la faillite. Selon notre éditorialiste, la mise sous cloche de l'économie était une bonne mesure au début, mais il faut impérativement qu'elle reparte pour éviter de plus gros dégâts.



